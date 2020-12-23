Опозиція критикує відповідний законопроект і називає його "тоталітарним".

Французам, які відмовляються здавати тест на коронавірус або робити щеплення, можуть заборонити користуватися громадським транспортом. Про це йдеться в запропонованому законопроекті, який підтримує уряд Жана Кастекса.

Як пише Newsweek, документ, який чекає на розгляд у парламенті, покликаний надати уряду Франції юридичні рамки для боротьби з пандемією коронавірусу й подібними кризами у майбутньому. Згідно з текстом законопроекту, негативний тест на COVID-19 або довідка про "профілактичне лікування включно з застосуванням вакцини" може стати вимогою для того, щоб отримати "доступ до громадського транспорту або певних місць, а також до певного роду активності".

Читайте такожВакцину проти коронавірусу почнуть постачати в ЄС вже завтраУ листопаді президент Еммануель Макрон сказав, що щеплення проти коронавірусу не будуть обов'язковими у Франції. Тепер новий законопроект викликав обурення лідерів опозиції, які вважають його надто жорстким. Лідер правої радикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен назвала законопроект "тоталітарним". І він хоч і не робить щеплення обов'язковими, але "позбавляє соціального життя" всіх, хто відмовиться їх робити.

Коронавірус у Франції

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Переклад: Лесь Димань