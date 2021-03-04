Вчені виявили небезпечну закономірність, однак, вона здійснюється лише за умови, якщо школи нічого не роблять для захисту від коронавірусу.

Діти, які ходять в школу, підвищують ризик дорослих вдома захворіти на COVID-19. Але лише в тому випадку, якщо школа не дотримується заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це, як пише Nature, свідчить нове дослідження, проведене в США. Джастін Лесслер з Університету Джона Хопкінса в Балтиморі разом з колегами провів опитування серед півмільйона американців, які живуть з дітьми шкільного віку. Опитування було проведене через Facebook в кінці 2020 і на початку 2021 років. У половини респондентів діти ходили в школу "по-старому", а не відвідували уроки онлайн.

Читайте такожThe Atlantic: Коли люди зможуть нарешті жити без масок?Вчені виявили, що дорослі, які живуть зі школярами, особливо старшокласниками, частіше скаржаться на симптоми COVID-19 або ж мають позитивний тест на SARS-CoV-2. Разом з тим, дослідники також з'ясували, що школи можуть повністю знищити цей ризик. Для цього вони повинні виконувати хоча б сім заходів стримування інфекції.

Зокрема, потрібно, щоб учні й вчителі носили маски. Батьки дітей не повинні заходити в будівлю школи. А відстань між партами потрібно збільшити. Результати дослідження наразі проходять фахову перевірку. Тож до них треба ставитися обережно.

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Переклад: Лесь Димань