Кількість хворих коронавірусом стрімко збільшується / фото REUTERS
У світі 88 млн 60 тисяч людей заразилися коронавірусом.
Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.
Читайте такожВід COVID-19 померла мати екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, отруєного "Новачком"
Кількість летальних випадків досягла 1 млн 898 тис.
Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (21,5 млн), Індія (10,4 млн), Бразилія (7,9 млн), Росія (3,2 млн) і Великобританія (2,8 млн).
Найбільшу кількість смертей зафіксовано в США (365 тис.), Бразилії (200 тис.), Індії (150 тис.), Мексиці (131 тис.) і Британії (78 тис.).
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Bloomberg: Євросоюз на межі провалу завдання з проведення вакцинації від COVID-19
- В ЄС схвалили застосування вакцини Moderna від коронавірусу
- В Італії 90-річна жінка померла після вакцинації від коронавірусу, її смерть розслідують
- Європейський офіс ВООЗ виявив" Британський " штам коронавірусу в 22 країнах
- Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram