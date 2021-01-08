Кількість хворих коронавірусом стрімко збільшується / фото REUTERS

У світі 88 млн 60 тисяч людей заразилися коронавірусом.

Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

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Кількість летальних випадків досягла 1 млн 898 тис.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (21,5 млн), Індія (10,4 млн), Бразилія (7,9 млн), Росія (3,2 млн) і Великобританія (2,8 млн). 

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в США (365 тис.), Бразилії (200 тис.), Індії (150 тис.), Мексиці (131 тис.) і Британії (78 тис.).

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Автор: Катерина Лиманська