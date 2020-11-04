Носіння захисних масок у приміщеннях та на вулицях відтепер стало обов’язковим карантинним обмеженням у Грузії.
Про це повідомляє Руставі2.
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Уряд пішов на посилення карантину через збільшення кількості добових випадків інфікування COVID-19. Хоч віце-прем’єр Майя Цкітішвілі зауважила, що Грузія підтримує поки «позитивну динаміку», оскільки темп коронавірусу в країні не такий швидкий.
За її словами, в Грузії непогана динаміка одужань, проте уряд зобов’язаний подбати, щоб ситуація довкола COVID-19 не погіршилася.
«Ви знаєте, що це єдиний на сьогодні спосіб убезпечити наших громадян від інфікування і водночас запобігти поширенню вірусу. Це найпростіший і найефективніший спосіб», – сказала Цкітішвілі.
Порушників без маски штрафуватимуть на 6 доларів.
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