Під загрозою знаходяться плани забезпечити людям із різних країн рівний доступ до вакцинації.

Світ перебуває на межі моральної катастрофи через ситуацію з коронавірусом.

Про це заявити голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні виконавчого комітету.

"Я скажу прямо: світ на межі катастрофічної моральної помилки - і ціною цієї помилки будуть людські життя і сама можливість жити в найбідніших країнах світу", - сказав Гебреєсус.

Він зазначив, що жителі 49 найбільш забезпечених країн світу вже отримали понад 39 мільйонів доз вакцини, в той час, як в одній із найбідніших країн було зроблено всього 25 щеплень.

Гебреєсус підкреслив, під загрозою знаходяться плани забезпечити людям із різних країн рівний доступ до вакцинації.

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Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Олександр Топчій