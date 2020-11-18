Франція планує почати масову вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року.

У Франції загальне число випадків коронавірусу з початку пандемії перевищило 2 мільйони.

Про це повідомив голова Генеральної дирекції МОЗ Франції Жером Саломон, передає BFMTV.

«Ми долаємо цього вечора поріг у два мільйони випадків у Франції», - сказав Саломон.

За його словами, кількість нових випадків, виявлених за добу, знижується вже кілька днів.

Ситуація з коронавірусом у Франції

За останню добу в країні було госпіталізовано 33,5 тисячі осіб з коронавірусом, 437 осіб померли в лікарнях. Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні тепер складає 46,2 тисяч.

Франція планує почати масову вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року. Країна попередньо закупила 30 мільйонів доз американсько-німецької вакцини від компанії Pfizer, яка нещодавно за результатами тестів показала 90% ефективності.

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Автор: УНІАН