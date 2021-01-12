За словами уповноваженого з туризму, подорожі важко уявити в найближчі місяці.

В уряді Німеччини попереджають, що у цьому році люди зможуть поїхати на відпочинок і почати подорожувати не раніше, ніж наприкінці травня.

Читайте такожЄврокомісія завершила попередні перемовини щодо ще однієї вакцини проти COVID-19Про це заявив уповноважений з туризму при німецькому уряді Томас Барейс, пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Я думаю, що подорож - це те, що дуже важко уявити в найближчі два-три місяці. Після Трійці все знову стане краще. І я сподіваюся, що це літо буде дуже великим періодом подорожей", - сказав Барейс.

Також Барейс сподівається, що після масової вакцинації можна буде подорожувати в більш віддалені частини світу.

"Якщо ми дійсно зробимо вакцинацію більшості людей в Німеччині в другому кварталі року, то влітку буде безпечно подорожувати", - додав він.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині

Раніше міністр економіки ФРН Петер Альтмайєр заявив, що частковий локдаун у Німеччині може тривати до весни 2021 року.

У країні почав діяти більш жорсткий локдаун. В деяких регіонах діє заборона відходити від дому далі, ніж 15 кілометрів. Заходи діятимуть щонайменше до 31 січня.

У Німеччині щеплення від коронавірусу отримали вже понад півмільйона людей.

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Автор: УНІАН