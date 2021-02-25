У Білому домі зазначили, що пандемія COVID-19 продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я та безпеки країни.

Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації (НС), який був введений Дональдом Трампом у березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

Читайте такожБайден перед камерами отримав другу дозу вакцини від коронавірусу (фото)Термін продовження не уточнюється. Якби рішення не було прийнято, режим НС припинився 1 березня 2021 року.

"Пандемія COVID -19 продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я та безпеки країни. Більше 500 тис. людей загинули в країні від цієї хвороби і вкрай важливо продовжувати боротьбу з COVID-19 ... Тому я вирішив, що необхідно продовжити режим НС",— наводить Білий дім слова Байдена, передає kommersant.

Коронавірус в США

Число смертей від коронавірусу перевищило 500 тис. у США 23 лютого. Ці цифри перевищують сумарні втрати Америки в трьох війнах ХХ століття-в'єтнамської і двох світових. Президент оголосив п'ятиденний траур.

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Автор: УНІАН