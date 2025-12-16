Головні покупці скорочують імпорт російської нафти та купують її з рекордними знижками.

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Західні санкції змушують російських нафтовиків збільшувати знижки, а світові ціни на нафту падають, повідомляє Bloomberg.

Журналісти з посиланням на інформацію агенції Argus Media зазначають, що в середньому російські експортери нафти отримують трохи більше 40 доларів за барель за вантажі, що відправляються з Балтійського, Чорного морів і порту Козьміно, що на 28% менше, ніж за останні три місяці.

"Нещодавні обмеження, спрямовані проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл", ще більше поглибили зниження цін", - констатує видання.

Зазначається, що західні обмеження ускладнили постачання російської нафти до Індії, яка, як відомо, є одним з найбільших покупців російської сировини. Видання з посиланням на інформацію індійських чиновників констатує, що Нью-Делі планує у грудні імпортувати близько 800 тисяч барелів російської нафти на день, "що значно менше, ніж у листопаді, хоча це все ще значний обсяг поставок".

Журналісти додають, що китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію нафти зі східних портів Росії з найбільшою знижкою цього року. До того ж світові базові ціни на нафту падають.

Ціни на нафту та санкції США проти Росії - останні новини

Ціни на нафту на зранку 16 грудня падали після заяви президента США Дональда Трампа про те, що угода про припинення війни Росії в Україні ближче, ніж будь-коли.

Додатково тягнуть російську нафту донизу американські санкції стосовно "Лукойла" та "Роснефти". Як відомо, США 22 жовтня запровадили санкції проти цих нафтових компаній.

Одним з наслідків цього рішення стало суттєве збільшення знижок на російську нафту, оскільки покупці, побоюючись потрапити під вторинні американські санкці,ї не поспішали купувати "чорне золото" з РФ.

