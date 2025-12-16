Йдеться про розширення соцгарантій для іноземців і навіть пенсії.

Сьогодні іноземці можуть служити у будь-якій бойовій бригаді Збройних сил України і жодних обмежень щодо підрозділу немає. Про це наголошують у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що основними умовами прийняття на військову службу за контрактом іноземця є:

визнання і виконання іноземцем Конституції України та законів України;

перебування іноземця на законних підставах на території України;

відсутність в іноземця судимості;

наявність в іноземця дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

У Міноборони наголошують на важливому обмеженні: в умовах воєнного стану розірвання контракту за власним бажанням можливе лише після шести місяців безперервної служби.

Відомо, що з 2022 року у Збройних Силах України та інших складових Сил оборони існували різні формати залучення іноземців до боротьби з агресором: від створення окремих військових частин (як-от Інтернаціональні легіони, Полк імені Кастуся Каліновського, Легіон "Свобода Росії" тощо) до ефективних та дієвих підрозділів у складі бойових бригад.

Наголошується, що наразі відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців, зокрема, іноземні добровольці матимуть ширші можливості для проходження служби - включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки та побажань.

"Крім того, розглядаються можливості розширення соціальних гарантій для військовослужбовців-іноземців, в тому числі в частині державного пенсійного забезпечення. Наразі Міноборони завершує розробку Концепції залучення та проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства, яка має закріпити та вдосконалити ці нові механізми", - наголошується у повідомленні.

У Міноборони повідомили, що з перших днів повномасштабної агресії Росії тисячі добровольців із понад 50 країн світу встали пліч-о-пліч з українськими захисниками.

Розформування іноземних легіонів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні ліквідують інтернаціональні легіони, фактично залишиться тільки Міжнародний легіон при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону оборони України розповів, що рішення про розформування інтернаціональних легіонів вже остаточно ухвалено вищим військово-політичним керівництвом країни.

За його словами, 31 грудня Другий легіон припинить існування, його буде ліквідовано як військову частину. Фактично йдеться про розформування інтернаціональних легіонів у складі Сухопутних військ.

Він наголосив, що Три легіони, що були в Сухопутних військах, були бойовими, а четвертий виконував функції навчального центру. Він і надалі залишатиметься навчальним центром, але вже не буде називатися легіоном.

На його думку, таке рішення пов'язане з наведенням ладу у штатній структурі Збройних сил України, а також зі створенням Штурмових військ. Якимович сказав, що легіони переводять у склад саме Штурмових військ, які зараз формуються.

Якимович не виключив, що далеко не всі іноземні добровольці захочуть йти у штурмовики.

