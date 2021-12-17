Міністри G7 зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.

Країни G7 оприлюднили заяву щодо нового штаму коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров’я".

Наголошується, що ініціатором заяви виступила Британія, яка і організувала зустріч міністрів охорони здоров’я "Великої сімки".

Зокрема, як йдеться у заяві, особливу увагу міністри приділили тривожним подіям, пов’язаним із "Омікроном".

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"Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найсерйознішу загрозу здоров’ю населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати та обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", – йдеться в заяві.

Міністри зосередили увагу на глобальному доступі до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів у спробі протидіяти поширенню штаму.

"Вони також погодилися із зростаючою важливістю кампаній ревакцинації та регулярного тестування поряд із продовженням немедикаментозних заходів. Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою прихильність до глобальних зусиль з розгортання вакцин та підтримку прискореної розробки вакцин, терапевтичних засобів та засобів діагностики в умовах пандемій", – йдеться у заяві.

Як писав УНІАН, саме в Британії виявили першу смерть від нової мутації коронавірусу.

13 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід розповів, що з "Омікроном" пов'язані близько 40% всіх випадків коронавірусу в Лондоні.

Нагадаємо, за даними ВООЗ кількість інфікувань "Омікроном" в світі подвоюється кожні 2-3 дні.

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко