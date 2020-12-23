До мутації вірусів і появи нових штамів призводять прийом препаратів, що пригнічують і заважають їхньому розмноженню, а також лікування пацієнтів за допомогою плазми з антитілами.
Читайте також"Великі скупчення людей": мешканка Лондона розповіла про ажіотаж через новий штам COVID-19Про це повідомила професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова, передають «РИА Новости». У випадку з мутованим коронавірусом, за словами Баранової, мова йде про довге знаходження і еволюцію вірусу всередині організму людини.
"Якщо звернутися до первинного аналізу, тобто до результатів, які англійські вчені виклали у відкритий доступ, то я б розставила інші акценти. Збільшилася інфекційність вірусу, і це впадає в очі. Однак саме по собі збільшення інфекційності не говорить про те, що захворювання стало більш небезпечним. Вчені, однак, помітили ще одну важливу річ - ознаки того, що даний штам виник в результаті еволюції всередині одного господаря», - сказала Баранова.
Біолог зазначила, що довге носійство коронавірусу спостерігають при стані пригніченого імунітету. Імунітет може пригнічуватися медикаментозно при трансплантації органів, також він знижений при ВІЛ-інфекції. "Застосування такої (пригнічуючої імунітет.- ред.) терапії правильно, але це створює умови, щоб вірус сидів в організмі довше. Людина легше переносить хворобу, але на те, щоб організм очистився від вірусу, йде більше часу»,— зазначила Баранова.
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