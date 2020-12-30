ПАР продовжує на чотири години нічну комендантську годину, вимагаючи, щоб всі жителі були вдома з 9 вечора до 6 ранку.

У Південній Африці ввели заборону на продаж алкоголю і закривають всі бари, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Читайте такожІталія не може отримати нову партію вакцини від коронавірусу через негодуПро це пише The Guardian.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про заборону на вживання алкоголю і закриття всіх пляжів і громадських басейнів в осередках зараження, в тому числі в Кейптауні, Йоганнесбурзі, Дурбані і декількох прибережних районах.

Крім того, ПАР продовжує на чотири години нічну комендантську годину, вимагаючи, щоб всі жителі були вдома з 9 вечора до 6 ранку.

"Безрозсудна поведінка через алкогольне сп'яніння сприяла збільшенню передачі інфекції. Нещасні випадки, пов'язані з алкоголем, і насильство чинять тиск на відділення невідкладної допомоги нашої лікарні", - сказав Рамафоса.

Мутація коронавірусу: що відомо

У Лондоні і у двох графствах на південному сході Англії - Ессексі і Кенті ввели четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані зі збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим типом коронавірусу, який, імовірно, поширюється на 70% швидше.

Крім того, уряди Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.

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Автор: Людмила Жерновська