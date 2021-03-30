Крім того, різноманітність фізичної активності важлива для благополуччя людини.

Наслідки відсутності фізичної активності для здоров'я є справді глобальною проблемою. Лише 8% неінфекційних захворювань і смертей у всьому світі пов'язано з відсутністю необхідного навантаження.

Як пише Медикфорум, про це свідчать дані дослідження, опублікованого в British Journal of Sports Medicine.

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Науковці використовували оцінки впливу відсутності спортивного навантаження на основні показники здоров'я (відносні ризики) і дані про рівні активності для 168 країн.

За рекомендаціями ВООЗ активність в тиждень повинна становити 150 хвилин, якщо вправи мають середню інтенсивність, або 75 хвилин при високій. Показники нижче цих вважаються недостатнім навантаженням.

Розрахунки показують, що частка захворювань, пов'язаних з нестачею вправ, а не інфекціями, коливається від 1,6% для гіпертонії до 8,1% для деменції. Ризики при цьому зростають зі збільшенням рівня доходів у країнах. Так в країнах з високим рівнем доходів вони в два рази вище, в порівнянні з біднішими державами.

Науковці Базельського університету ж стверджують, що фізична активність корисна для психічного здоров'я. Але важливо при цьому дотримуватися різноманітності. Вона вказує на одну з причин, чому під час пандемії страждає благополуччя.

Результати дослідження, проведеного під керівництвом професора Ендрю Глостера, опубліковані в журналі BMC Psychiatry. Науковці зібрали дані GPS у 106 пацієнтів з психічними розладами. Потім дослідницька група порівняла дані про пересування з опитуваннями про самопочуття учасників і симптомах їх психічного захворювання.

Результати показали, що чим більше люди рухаються і чим різноманітнішими були ці рухи, тим вище було відчуття щастя. Однак ніякого впливу на симптоми визначити не вдалося.

"Наші результати показують, що однієї активності недостатньо для зменшення симптомів психічних розладів, але вона може, принаймні, поліпшити суб'єктивне благополуччя», - уточнює Глостер.

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Автор: Вікторія Гордієнко