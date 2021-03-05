8 березня в Німеччині будуть зняті обмеження на роботу деяких магазинів - зокрема, книжкових і квіткових.

Бундестаг Німеччини проголосував за продовження режиму епідемії національного масштабу, введеного через пандемію коронавірусу і розширюючого повноваження Федеральної влади.

Читайте такожМеркель до 28 березня продовжила карантин у НімеччиніЗгідно з даними на сайті парламенту, за продовження режиму на три місяці проголосували 368 представників, проти — 293, 46 утрималися.

За продовження режиму проголосували фракції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), проти — фракції «Альтернатива для Німеччини», Вільної демократичної партії Німеччини, «Ліві» і «Зелені».

8 березня в Німеччині будуть зняті обмеження на роботу деяких магазинів - зокрема, книжкових і квіткових. Решта магазинів можуть відкритися тільки в тому випадку, якщо протягом семи днів число нових випадків зараження коронавірусом в регіоні не перевищуватиме 50 на кожні 100 тис. осіб, передає kommersant.

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Автор: УНІАН