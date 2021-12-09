З часом країна хоче повністю відмовитися від тютюнопаління.

Влада Нової Зеландії збирається заборонити продаж тютюну і тютюнових виробів усім людям, народженим після 2008 року.

Очікується, що відповідний закон ухвалять вже наступного року, пише BBC. Згідно з ним, народжені після 2008 року не зможуть купувати у країні сигарети або тютюнові вироби впродовж усього свого життя.

Також сьогодні, в четвер, 9 грудня, уряд оголосив низку заходів з боротьби з курінням, зокрема, посилив контроль над продажем тютюну: кількість магазинів, яким дозволено продавати цигарки, скоротиться з приблизно 8 000 до 500.

До 2025 року влада прагне скоротити кількість курців у п'ятимільйонній Новій Зеландії до 5% - а з часом повністю викорінити куріння на території країни.

"Ми хочемо зробити так, щоб молоді люди взагалі не починали палити", - заявила міністр охорони здоров'я Айеша Вералл.

Читайте такожУ Британії схвалили нове лікування ВІЛ: терапія лише 6 разів на рікЗараз близько 13% дорослого населення Нової Зеландії курять - це вже на 5% менше, ніж 10 років тому. При цьому курців серед корінного населення, маорі, більше, ніж серед інших жителів - 31%. Вище серед них і рівень важких захворювань, а також смертності. За твердженням міністерства охорони здоров'я, паління є причиною 25% випадків ракових захворювань у країні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВООЗ, в Україні курять більше підлітків, ніж у Європі. 85 тисяч українців щорічно помирають від хвороб, викликаних курінням.

При цьому за період з 2000 по 2020 рік вживання тютюну серед дорослого населення в європейському регіоні ВООЗ зменшилося з 34,6% до 25,3%. Станом на 2020 рік тютюн вживали майже 33% чоловіків та 18% жінок у цьому регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова