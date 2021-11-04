Даний штам виявили вже в 39 країнах, епіцентром цього варіанту дослідники назвали Колумбію.

На тлі стрімкого збільшення поширення коронавірусу японські вчені з'ясували, що новий штам COVID-19, який отримав назву "Мю", в 10 разів стійкіше до антитіл людей, які перехворіли "початковим" варіантом коронавірусу. Крім цього, "Мю-штам" в 9 разів стійкіше до антитіл, які були отримані в результаті щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє видання NEJM.

"Мю-штам" вперше знайшли в Колумбії на початку 2021 року. Зараз цей варіант коронавірусу вже виявили в 39 країнах. Однак епіцентром штаму "Мю" все одно залишається Колумбія.

Станом на вересень 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я визначила чотири варіанти, які викликають занепокоєння у дослідників: штами "Альфа" [B.1.1.7], "Бета" [B.1.351], "Гамма" [P.1] і "Дельта" [B.1.617.2 і AY]. Однак крім цих варіантів вчені вже виділили п'ять штамів, які можуть бути небезпечними. Серед "Ети", "Йоти", "Капи", "Лямбди" і "Мю" окремої уваги заслуговує саме останній штам.

"З березня по липень 2021 року в Колумбії стався величезний сплеск випадків захворювання COVID-19. Хоча "Гамма-варіант" домінував на початковій стадії сплеску, в травні варіант "Мю" перевершував всі інші штами, і він став причиною епідемії в Колумбії", - повідомили вчені.

Читайте такожБританія першою у світі схвалила пігулки від COVID-19Дослідники вирішили з'ясувати причину поширення "Мю-штаму" і встановили, що даний варіант в 10,6 раза стійкіше до антитіл людей, які перехворіли "початковим" коронавірусом. Крім цього, новий варіант в 9,1 стійкіше до вакцинованих препаратом Pfizer.

До такого висновку вони прийшли після досліджень, в ході яких вчені створили псевдовіруси, які "озброїли" s-білками "Мю-штаму" та інших варіантів коронавірусу. Після цього дослідники перевірили, як отриманий вірус реагує на антитіла.

Зразки сироватки (антитіл) були взяті у 13 осіб, які перехворіли на коронавірус на самому початку пандемії (з квітня по вересень 2020 року, і у 14 щеплених осіб, які отримали вакцину Pfizer. Результати виявилися невтішними - "Мю" куди сильніше початкового варіанту коронавірусу.

Читайте такожВООЗ схвалила індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin"Таким чином, варіант "Мю" демонструє виражену стійкість до антитіл, викликаних природною інфекцією SARS-CoV-2 і вакциною мРНК BNT162b2. Оскільки проривні інфекції є серйозною загрозою для нових варіантів SARS-CoV-2, ми вважаємо, що необхідні подальша характеристика і моніторинг цього варіанту", - резюмували вчені.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Китаї зафіксовано новий сплеск коронавірусу. Нова хвиля "внутрішніх" заражень почалася 17 Жовтня.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко