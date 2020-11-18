Цілющу музику грав один із лікарів впродовж чотирьох годин.

В Італії медики міста Анкона провели незвичне хірургічне втручання - видалили 10-річному хлопчику подвійну пухлину у спинному мозку, а всю операцію проводили від акомпанемент роялю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Операція тривала чотири години під супровід музики: один з лікарів грав на роялі на частоті, що підтверджено має терапевтичний вплив на організм. Хірурги кажуть, під час втручання стежили за електричною активністю мозку свого пацієнта і той сприймав мелодію навіть попри наркоз.

Нині хлопчик почувається добре, йому проводять додаткові аналізи, після яких лікарі визначать, чи потрібна ще одна операція.

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Автор: УНІАН