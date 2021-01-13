84-річний папа Франциск вакцинувався від коронавірусу в рамках старту кампанії з імунізації мешканців Ватикану.
Про це повідомляє газета LA NACION з посиланням на джерела у Церкві.
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За три тижні голова католиків отримає другу дозу вакцини.
Ватикан закупив спеціальний холодильник для зберігання доз вакцини Pfizer-BioNTech. Пріоритетними категоріями під час вакцинації є медики, пенсіонери й персонал, котрий контактує з населенням.
Папі Франциску – 84 роки, ще у молодості йому видалили частину легень унаслідок хвороби, що робить його потенційно вразливим до коронавірусу.
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