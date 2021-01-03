Папа Франциск входить до груп ризику, але в Церкві не відповіли, коли його вакцинують.

Ватикан розраховує найближчим часом отримати достатньо доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє Reuters.

У Ватикані мешкає близько 450 громадян, зокрема й Папа Франциск, а кілька сотень священиків – у Римі, що оточує місто-державу.

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«Найімовірніше, вакцини зможуть прибути наступного тижня у кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і Ватикану», – йдеться у заяві.

Святий Престол – керівничий орган Римо-католицької церкви у Ватикані.

Місто-держава закупило спеціальний холодильник для зберігання доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Вакцинація розпочнеться у другій половині січня. При цьому пріоритетними категоріями залишаються медики, пенсіонери й персонал, котрий контактує з населенням.

Папі Франциску – 84 роки, ще у молодості йому видалили частину легень унаслідок хвороби, що робить його потенційно вразливим до коронавірусу. Втім, Ватикан не відповів, коли главу католиків вакцинують.

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Автор: УНІАН