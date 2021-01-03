Ватикан розраховує найближчим часом отримати достатньо доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих мешканців.
Про це повідомляє Reuters.
У Ватикані мешкає близько 450 громадян, зокрема й Папа Франциск, а кілька сотень священиків – у Римі, що оточує місто-державу.
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«Найімовірніше, вакцини зможуть прибути наступного тижня у кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і Ватикану», – йдеться у заяві.
Святий Престол – керівничий орган Римо-католицької церкви у Ватикані.
Місто-держава закупило спеціальний холодильник для зберігання доз вакцини Pfizer-BioNTech.
Вакцинація розпочнеться у другій половині січня. При цьому пріоритетними категоріями залишаються медики, пенсіонери й персонал, котрий контактує з населенням.
Папі Франциску – 84 роки, ще у молодості йому видалили частину легень унаслідок хвороби, що робить його потенційно вразливим до коронавірусу. Втім, Ватикан не відповів, коли главу католиків вакцинують.
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