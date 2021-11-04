Таблетки тестуватимуть серед людей, які контактували або проживають з хворими на COVID-19.

В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток від коронавірусу Pfizer і Merck.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, препарат від коронавірусу "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг будуть тестувати на тих, хто контактував з хворими на COVID-19.

Таблетки MK4482 - 013 виробництва Merck будуть проходити клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. Їх будуть тестувати на дорослих, які проживають з хворими COVID-19.

Ліки "Молнупіравір" від коронавірусу - що відомо

Першою в світі схвалила таблетки від COVID-19 Великобританія. Таблетку "Молнупіравір" двічі на день даватимуть пацієнтам, у яких нещодавно діагностували захворювання.

"Молнупіравір", розроблений американськими фармацевтичними компаніями Merck, Sharp and Dohme (MSD) і Ridgeback Biotherapeutics, є першим противірусним препаратом від коронавірусу, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

Британія погодилася закупити 480 тисяч капсул, перші поставки очікуються в листопаді.

Автор: Наталія Хаджі