Якщо в 2000-му році в десятці основних причин, через які вмирали люди, було тільки чотири захворювання, що не передаються контактним шляхом, то в 2019-му їх було вже сім.

За останні 20 років люди стали частіше вмирати від неінфекційних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, діабет і рак.

Читайте такожПандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили умови повернення до нормального життяПро це йдеться в масштабному дослідженні про причини смертності в світі, яке провела Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), передає Бі-бі-сі. ВООЗ підкреслює, що рання діагностика і профілактика таких захворювань може значно знизити число летальних випадків.

Якщо в 2000-му році в десятці основних причин, через які помирали люди, було тільки чотири захворювання, що не передаються контактним шляхом, то в 2019-му їх було вже сім.

"Ці нові оцінки - ще одне нагадування про те, що нам потрібно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування неконтагіозних хвороб, - підкреслив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. - Вони також говорять про те, наскільки важливо радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги ... яка очевидно становить основу всього - від боротьби з неінфекційними хворобами до роботи в умовах глобальної пандемії".

ВООЗ також зазначає, що в порівнянні з 2000-м роком середня тривалість життя в світі зросла на 6 років: зараз вона становить більш ніж 73 роки, а 20 років тому - близько 67-ми. При цьому тільки п'ять з цих шести додаткових років життя люди проводять в здоров'ї.

Дослідження базується на даних, зібраних до пандемії коронавірусу, і не відображає, як поширення цього захворювання вплинуло на загальні тренди останніх років.

Основні причини смерті у світі (2019 рік)

1. Ішемічна хвороба серця

2. Інсульт

3. Хронічна обструктивна хвороба легень

4. Інфекції нижніх дихальних шляхів (інфекційне захворювання)

5. Неонатальні захворювання (інфекційне захворювання)

6. Ракові захворювання трахеї, бронхів і легенів

7. Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції

8. Діарея (інфекційне захворювання)

9. Цукровий діабет

10. Хвороби нирок

За даними ВООЗ, основною причиною смертності в світі залишається ішемічна хвороба серця - на неї припадає 16% всіх смертей у світі. При цьому за останні 20 років кількість летальних випадків від цієї хвороби зросла більш ніж на 2 млн до майже 9 млн на рік.

Неонатальні захворювання - на п'ятому місці загальносвітового списку ВООЗ, але в країнах з низьким рівнем доходу вони залишаються головною причиною смерті. Втім, як зазначає Організація, за останні роки смертність при народженні різко знизилася: у 2019 році померли 2 млн новонароджених, тобто на 1,2 млн менше, ніж у 2000-му.

У число десяти головних причин смерті тепер також увійшла хвороба Альцгеймера та інші види деменції, при цьому в Європі та Америці вони опинилися на третьому місці в списку. Експерти ВООЗ підкреслюють, що від таких хвороб більше страждають жінки: на них припадає 65% летальних випадків.

За минулі два десятиліття на 70% зросла смертність від діабету - в першу чергу, у чоловіків. Найсильніший приріст був у країнах Близького Сходу.

Дані ВООЗ показують, що в цілому за останні роки світ став набагато краще справлятися з інфекційними захворюваннями в порівнянні з показниками 2000-го року. Такі хвороби, як туберкульоз та ВІЛ/СНІД, зникли з першої десятки причин смертності в середньому по світу, хоча в африканських, азіатських та інших країнах з низьким доходом вони залишаються серйозною загрозою для життя.

Найнебезпечнішими інфекційними захворюваннями залишаються хвороби нижніх дихальних шляхів, в тому числі вірусна пневмонія (саме вона найчастіше є причиною смерті при Covid-19). У 2019-му ці хвороби виявилися четвертою причиною смертності в світі (від них померли 2,6 млн осіб), але в порівнянні з 2000-м роком число померлих виявилося на 460 тис. нижчим.

У заяві ВООЗ також зазначається, що її наступна доповідь "міститиме оцінки прямого і непрямого впливу пандемії Covid-19 на смертність і захворюваність".

Серед інших серйозних причин смертності в світі за 2000-2019-і роки ВООЗ відзначає дорожньо-транспортні пригоди, особливо в Африці і на Близькому Сході. 75% жертв ДТП - чоловіки, йдеться в доповіді.

Особливу увагу автори доповіді також приділяють числу американців, які вмирають від наркотиків. Це єдиний регіон у світі, в якому ця причина смертності опинилася в першій десятці.

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Автор: УНІАН