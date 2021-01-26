Київ досі не почав програму вакцинації в той час, як окупованій частині Донбасу Москва обіцяє скоро передати дози.

Зусилля Європи, націлені на те, щоб наростити масштаби вакцинації для боротьби з COVID-19, відкрили двері можливостей для Росії на лінії фронту протистояння із Заходом.

Україна - найбільша з небагатьох країн на континенті, які досі не почали робити щеплення від коронавірусу. Проблема проста: доз немає, - пише Bloomberg. Тому що препарати, про які домовився уряд, або не були ще затверджені для використання, або досі не доставлені.

Читайте такожNew York Times: Україна покінчила з таємними витратами уряду, виробники вакцин вимагають їх повернутиПровал у вирішенні цієї проблеми може призвести до геополітичних наслідків, а також до посилення внутрішнього тиску на президента Володимира Зеленського. В понеділок він заявив, що Україна почне робити щеплення від коронавірусу наступного місяця, хоч і не уточнив конкретний день.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін вже здобув пропагандистську перемогу, почавши робити щеплення в анексованому Криму за допомогою сумнівної російської вакцини Sputnik V. Також Кремль планує доставити дози цього препарату на окуповану частину Донбасу, де війна досі не закінчилася. На додачу Сербія теж попросила у Москви Sputnik V, а Угорщина минулого тижня стала першою країною ЄС, яка дозволила використання російської вакцини.

Українська фармакологічна компанія, яку підтримує проросійський опонент Зеленського Віктор Медведчук, попросив дозвіл на виробництво російської вакцини в Україні. І уряд навряд чи це зробить. Сам Медведчук нібито прийняв російське щеплення в окупованому Криму.

"Влада не має чіткого уявлення про те, коли яка вакцина буде доступною і коли. Просуванню вакцинації приділяли надто мало уваги. А програма дуже недофінансована. Тож я песимістично оцінюю перспективи вакцинації тут", - сказав лікар Євгеній Комаровський, який в минулому був радником Зеленського.

Читайте такожNature про вакцину, яку Україна купила в Китаї: Що означають різні дані про її ефективність?Україна очікує на постачання вакцин через програму COVAX, мета якої полягає в забезпеченні рівного доступу до вакцин на Землі. В цей же час, український президент скаржиться, що не отримав допомогу від країн Заходу. Єдина вакцина, яку Україна закупила незалежно, - це CoronaVac, розроблена компанією Sinovac Biotech в Китаї. Однак, препарат може бути не достатньо ефективним, щоб Україна схвалила його використання. До того ж, китайський розробник досі не подав заявку на дозвіл використовувати його розробку в Україні. Лише російський виробник Sputnik V зробив це.Читайте такожВсі бажаючі в останню чергу: з'явився детальний план вакцинації українців від коронавірусу

Зеленський, який сам минулого року перехворів на COVID-19, сказав, що вакцинація в Україні почнеться в лютому після отримання мільйона доз від "передової міжнародної компанії". Він мав на увазі допомогу від лондонської компанії Crown Agents, яка допомагає урядам проводити закупки.

Bloomberg пише, що повільний початок вакцинації може змусити більшість українців стежити за появою щеплень в окупованих Донецьку й Луганську. В Києві мер Віталій Кличко сказав, що використовує "всі свої міжнародні контакти" як колишній чемпіон з боксу, щоб закупити мільйон доз вакцини від COVID-19 для мешканців міста.

Окремий контракт на покупку щеплень в Індії був скасований після того, як міністр охорони здоров'я України обрав китайський препарат. Виконавчий директор організації "Пацієнти України" Інна Іваненко зауважила, що в України були значні кошти для покупки вакцини від COVID-19.

"Інші країни, які почали переговори з виробниками майже в той же час, що і Україна, вже мають портфоліо з кількох вакцин і почали вакцинацію", - сказала вона.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань