Новий штам коронавірусу "Дельта" небезпечний та продовжує розвиватися.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що новий небезпечний штам коронавірусу "Дельта" був виявлений вже в 98 країнах світу.

Про це повідомляється на сайті ООН.

"Штам "Дельта" був виявлений як мінімум в 98 країнах й швидко поширюється", - сказав Гебрейесус.

За його словами, новий штам коронавірусу "Дельта" небезпечний та продовжує розвиватися, видозмінюватися. Саме тому це вимагає постійної оцінки і "ретельного коригування заходів громадської охорони здоров'я".

Штам коронавірусу "Дельта"

Один з найнебезпечніших з відомих в даний час штамів коронавірусу "Дельта" вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV - 2-лінія B. 1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення та велику міграцію з РФ може поширитися швидкими темпами і призвести до більш тяжких наслідків, ніж у західних країнах.

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Автор: Олег Давигора