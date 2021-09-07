Україна зараз перебуває на 13-й сходинці за рівнем захворюваності на COVID-19 у Європі.

Нині спалах COVID-19 зафіксовано у 12 із 15 великих країн Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, Європа та Північна Америка продовжують перебувати на своїх максимальних позначках захворюваності поточної хвилі.

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Зокрема, найвищий рівень захворюваності серед країн Європи зафіксовано у Великий Британії, а Румунія додалася до списку великих країн Європи зі спалахом COVID-19.

"Зараз вже у 12 із 15 великих країн Європи з населенням понад 10 млн осіб зафіксовано спалах... Спалаху немає в Україні, Чехії та Польщі", - сказав Ганиченко.

Він додав, що Україна зараз перебуває на 13-й сходинці за рівнем захворюваності на COVID-19 у Європі - її показники вже близькі до Румунії, де нині зафіксовано спалах.

"Проте в Україні зараз ми бачимо поступове зростання, однак спалах можливий вже будь-якого дня", - уточнив Ганиченко.

Нагадаємо, 31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа.

Наразі найвищі показники вакцинації спостерігаються у країнах Західної та Північної Європи. У деяких із них принаймні однією дозою щеплені понад 90% дорослих.

Коронавірус в Європі: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи