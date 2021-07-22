Однак показники в ЄС все ще не сягають запланованих на літо 70 відсотків.

В Європейському Союзі більш ніж половина дорослого населення – 200 мільйонів осіб – уже вакциновано від коронавірусу.

Про це заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, Deutsche Welle.

За її словами, "54,7 відсотка дорослого населення повністю вакциновані двома дозами або однією дозою у випадку вакцини Johnson and Johnson". Вона також додала, що першу дозу вже отримали 68,4 відсотка дорослих жителів ЄС.

"Тепер ми серед тих регіонів світу, де вакциновано найбільше людей, але важливо, щоби цей прогрес розподілявся більш збалансовано, аби не було "кишень", де вірус може ширитися та мутувати", - зазначила Спінант.

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Утім показники в ЄС все ще не сягають запланованих на літо 70 відсотків.

Нагадаємо, що 10 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має достатньо доз, щоби вакцинувати "цього місяця щонайменше 70 відсотків дорослого населення".

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Автор: Світлана Закелова