Варіант "Дельта" близько на 50% заразніший за інші штами.

Світ ризикує втратити важко здобуті успіхи у боротьбі з пандемією коронавірусу через вкрай заразний штам "Дельта".

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитує Reuters.

Центри з контролю і профілактики захворювань США описали "Дельту" як такий, що передається, як вітрянка, і попередили, що цей штам може викликати серйозні ускладнення.

За словами Гебреєсуса, за останній місяць у більшості регіонів світу зросла кількість випадків інфікування на 80%. Смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, за цей період зросла на 80%.

Читайте такожУ США платитимуть по $100 за перше щеплення від COVID-19"Важко здобуті досягнення можуть опинитися під загрозою чи узагалі втратяться, а системи охорони здоров’я у багатьох країнах світу перевантажені", – констатував глава ВООЗ.

Наразі "Дельту" виявили у 132 країнах світу. Він став домінуючим штамом коронавірусу на планеті.

У ВООЗ зауважили, що наявні COVID-вакцини забезпечують значний захист від важкої форми перетікання хвороби, включаючи випадки інфікування "Дельтою".

"Ми боремося з одним і тим же вірусом, але вірусом, який став швидше й краще адаптуватися для передачі серед людей, ось і все", – наголосили в організації.

Варіант "Дельта" близько на 50% заразніший за інші штами.

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Автор: Яна Ставська