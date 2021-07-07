При цьому він зазначив, що вдалося досягти прогресу в контролі над пандемією.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу небезпечною.

На його думку, єдиним виходом із ситуації є поширення індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.

«Ми стикаємося з пандемією по двох коліях: ті країни, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль... і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків. <...> Ми досягли прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії", - сказав Гебрейесус на засіданні ради міжнародного партнерства по боротьбі з пандемією ACT-Accelerator.

Читайте такожОАЕ вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації від коронавірусу

Напередодні представник ВООЗ Майкл Райан заявив, що приріст нових випадків коронавірусу в світі стабілізувався. Проте, за його словами, їхнє число велике саме по собі.

У світі зареєстровано близько 185 млн випадків зараження коронавірусом. Померли близько 4 млн осіб, передає kommersant.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла