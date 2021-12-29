Зазначається, що у Великобританії все менше пацієнтів, яких госпіталізують з коронавірусом, мають потребу у кисні.

У Великобританії заявили, що фіксують все менше госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

Як зазначив науковий радник уряду Великобританії, професор медицини Джон Белл, скоротилася і середня тривалість перебування хворих у медзакладі, пише The Guardian. Тепер їх виписують приблизно через 3 дні.

Він заявив, що хоча в останні тижні в міру поширення "Омікрону" серед населення збільшилася кількість госпіталізацій, хвороба "здається менш важкою, і багато людей проводять в лікарні відносно короткий час".

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Професор заявив, що часи високої смертності внаслідок зараження коронавірусом в країні - вже в минулому, і "Омікрон" - "не та хвороба, що світ спостерігав рік тому".

"Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому в переповнених палатах інтенсивної терапії, коли багато людей передчасно вмирали, Зараз, на мою думку, стали лише історією", - заявив Белл.

Медик зазначив, що протягом декількох хвиль коронавірусу, в тому числі хвиль штамів "Дельта" і "Омікрон", "кількість випадків тяжкого перебігу захворювання і смертності від цієї хвороби в основному не змінилися" з того часу, як більшість жителів країни пройшли вакцинацію від COVID.

Коронавірус у Великобританії

За даними на 28 грудня на порталі Worldometers, всього за час пандемії в країні коронавірусом захворіли 12 338 676. З них 148 021, на жаль, померли. Водночас одужали від недуги 10 179 898 осіб.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу в легкій формі. Відразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють в лікарні і на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі штамом Дельта.

Згідно з дослідженнями в ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Основний симптомами нового штаму Омікрон вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість і лихоманка.

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