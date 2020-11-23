Процес дезінфекції контролюватиме оператор, який буде перебувати за межами приміщення, щоб уникнути впливу ультрафіолету.

Європейська комісія розпочала закупівлю двох сотень роботів для дезінфекції, які незабаром будуть доставлені в лікарні різних країн-членів Євросоюзу.

Про це у пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Відзначається, що лікарні більшості держав-членів заявили про потребу та висловили зацікавленість в отриманні цих роботів, які можуть дезінфікувати стандартні палати пацієнтів за допомогою ультрафіолетового світла всього за 15 хвилин.

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Процес дезінфекції контролюватиме оператор, який буде перебувати за межами приміщення, щоб уникнути впливу ультрафіолету.

Очікується, що роботи будуть доставлені в найближчі тижні. У які саме країни чи медичні заклади, не повідомляють.

Також закупку прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер в Twitter.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати лікарні та пацієнтів в ці важкі часи. На кошти ЄС ми закуповуємо 200 роботів для дезінфекції, які будуть доставлені в лікарні по всій Європі, щоб допомагати очистити палати пацієнтів", - написала вона.

Ситуація з коронавірусом у світі

З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 58 млн 649 тис. 324 особи.

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 388 тис. 068 осіб, одужали – 37 млн 486 тис. 362.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 12,2 млн хворих, Індія (9,1 млн), Бразилія (6 млн), Франція (2,1 млн), Росія (2 млн).

Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 17-му місці, між Південною Африкою й Бельгією.

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Автор: УНІАН