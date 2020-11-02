Георгій Гахарія захворів коронавірусом / Wikipedia.org
Тест на коронавірус у прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії дав позитивний результат.
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Як повідомляє «Грузия Online", інформацію оприлюднила прес-служба прем'єра. За її даними, Гахарія почуває себе добре і продовжить лікування вдома.
31 жовтня глава грузинського уряду перейшов в самоізоляцію, бо у нього була тривала комунікація зі співробітником охорони, в якого раніше діагностували коронавірус.
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