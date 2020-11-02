Глава грузинського уряду почуває себе добре і лікується вдома.

Тест на коронавірус у прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії дав позитивний результат.

Читайте такожПід будівлею парламенту Грузії з'явилися перші намети (фото)

Як повідомляє «Грузия Online", інформацію оприлюднила прес-служба прем'єра. За її даними, Гахарія почуває себе добре і продовжить лікування вдома.

31 жовтня глава грузинського уряду перейшов в самоізоляцію, бо у нього була тривала комунікація зі співробітником охорони, в якого раніше діагностували коронавірус.

Більше новин про коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров