Разом з тим умовою для відвідування ресторанів і розважальних закладів буде або негативний тест на COVID-19, або щеплення, або перенесене захворювання.

В Австрії послаблюють карантинні заходи, внаслідок чого в країні відновлять роботу заклади розважальної інтустрії та громадського харчування.

Як оголосив федеральний канцлер країни Себастьян Курц, з липня заклади громадського харчування, нічні клуби і бари зможуть працювати вночі, скасовується комендантська година, повідомляє "Німецька хвиля".

Умовою для відвідування ресторанів і розважальних закладів буде або негативний тест на COVID-19, або щеплення, або перенесене захворювання.

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Автор: Вікторія Токарєва