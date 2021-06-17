Лікарі запідозрили зараження "чорною цвіллю", проте під час обстеження виявили в легенях, пазухах і крові пацієнта "зелений грибок".

В Індії зафіксували випадок зараження людини, яка хворіла на COVID-19, "зеленою пліснявою" - аспергільозом, що викликається різними грибами роду Aspergillus.

Про це пише Hindustan Times.

Інфекцію зареєстрували у хворого на COVID-19 в окрузі Індор у штаті Мадх'я-Прадеш. За словами лікарів, можливо, це перший такий випадок в Індії.

34-річний житель штату останні півтора місяця лікувався від коронавірусної хвороби. Попри 90% ураження легень, чоловік пішов на поправку, але йому знову стало погано. Лікарі запідозрили зараження "чорною цвіллю", проте під час обстеження виявили в його легенях, пазухах і крові "зелений грибок".

"Пацієнт одужав, а потім у нього почалися кровотечі з носа і висока температура. Він також став дуже слабким через втрату ваги", - розповів лікар Раві Дозі.

За словами доктора Дозі, зараз необхідні додаткові дослідження для з'ясування того, чи відрізняється зараження "зеленою цвіллю" у людей з COVID-19 від інших пацієнтів.

Що відомо про "зелену цвіль"

Аспергільоз - це інфекція, що викликається грибами роду Aspergillus, які мешкають як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Серед найбільш поширених форм - алергічний бронхопульмональний аспергільоз, аспергілома та інвазивний аспергільоз легенів.

Читайте такожВ Індії зараженим "чорною цвіллю" видаляють очі - ЗМІЛюди можуть захворіти одним із типів аспергільозу, вдихнувши мікроскопічні спори. Більшість дихає такими спорами щодня, не хворіючи, проте ті, в кого ослаблена імунна система або пошкоджені легені, піддаються більшому ризику розвитку проблем зі здоров'ям.

Так, аспергільоз називають провідною причиною смерті при гострому лейкозі та трансплантації гемопоетичних клітин. Найбільш часто інфекційним агентом є Aspergillus fumigatus.

При цьому аспергільоз не заразний і не може передаватися від людей до людей або між людьми та тваринами.

Щоб спробувати уникнути зараження, фахівці радять уникати контактів із ґрунтом, місць з великою кількістю пилу та забрудненою водою або носити в таких місцях респіратор N95. Також слід мити обличчя і руки водою з милом, особливо після контакту з ґрунтом або пилом.

Раніше Індія повідомляла про випадки зараження "чорною", "білою" і "жовтою" цвіллю серед пацієнтів з COVID-19. Експерти при цьому нагадують, що іменування грибів за кольорами не є науковим.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова