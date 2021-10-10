Медики майже два тижні боролися за життя хлопця.

Посковідний синдром в Ізраїлі забрав життя 16-річного підлітка. Дитина не була щеплена від COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Адена Джамала Фаюме з міста Джальджулія доставили в реанімацію близько двох тижнів тому. Десять днів тому його під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації, тому що його стан погіршувався. Всупереч старанням лікарів 9 жовтня підліток помер.

Хлопець став в Ізраїлі першою жертвою рідкісного захворювання - дитячого запального мультисистемного синдрому, відомого як PIMS.

Читайте такожБританські медики оновили список симптомів зараження коронавірусом: топ ключових ознак COVID-інфікування"PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають в діагнозі цей постковідний синдром, але приблизно половину з цих випадків зафіксували під час хвилі "Дельти", - йдеться в повідомленні.

PIMS - системний васкуліт з ураженням судин середнього калібру. Серед перших його симптомів - висока температура, кашель та утруднене дихання. Пізніше уражається серце, травну, нервову та дихальну системи.

Синдром часто діагностують через кілька тижнів після зараження COVID-19.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Ізраїлі оголосили про обов'язковість бустерної дози вакцини від COVID-19. У країні заборонили тим, хто не отримав бустерної дози вакцини перебувати в закритих приміщеннях, у тому числі в магазинах і барах.

Автор: Анастасія Горбачова