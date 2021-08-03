Нові випадки COVID зафіксовані і в Ухані - "батьківщині" оригінального коронавірусу.

Китай зіткнувся з новим спалахом коронавірусу - його вже називають найбільшим з 2019 року, коли інфекція була вперше зафіксована в Ухані. Тепер хвилю захворюваності викликав "дельта-штам" COVID-19.

Як повідомляє Time, новий варіант коронавірусу "прорвався" крізь китайські заходи щодо стримування інфекції - одні з найсуворіших у світі. Всього за два тижні випадки захворювання "дельта-штамом" були зафіксовані в 32 провінціях КНР. Хоча на сьогодні хворих лише трохи понад 300, ареал поширення свідчить, що інфекція рухається дуже швидко. Нові випадки COVID зафіксовані і в Ухані - "батьківщині" оригінального коронавірусу.

Ситуацію називають найбільшим викликом китайській стратегії боротьби з COVID з часів першого спалаху коронавірусу в Ухані.

Появу в країні більш заразного "дельта-штаму" пов'язують з авіарейсом з Москви до Пекіна, який відбувся в середині липня. Першими захворювання виявили у команди прибиральників в аеропорту.

На сьогодні рівень вакцинації в Китаї близький до 60% і є одним з найвищих у світі. Однак невідомо, чи зможуть вакцини місцевого виробництва в країні уповільнити поширення варіанту "Дельта".

Читайте такожЕксперт заявив про "тривожні дзвіночки" погіршення ситуації з COVID-19 в Україні

Нагадаємо, за оцінками американських вчених, штам коронавірусу "Дельта" значно заразніший, з більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж всі інші відомі версії вірусу.

Відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в центрах контролю та профілактики захворювань США, варіант "Дельта" передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, хворобу Ебола, застуду, сезонний грип та вітряну віспу. І, згідно з документом, він так само заразний, як вітряна віспа.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань (C. D. C.) висловлюють тривогу через поширення штаму "Дельта" в США і відзначають, що найближчий крок для вчених - "визнати, що війна з вірусом змінилася".

Автор: Дмитро Захаров