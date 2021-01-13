Перше щеплення зробили близько двох мільйонів ізраїльтян.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало список найпоширеніших нездужань, на які скаржилися вакциновані громадяни.

Читайте такожNature: Вчені з'ясували, як у хворих на COVID-19 починається смертельна пневмоніяПро це пише newsru.co.il.

Зараз перше щеплення зробили близько двох мільйонів ізраїльтян. 376 з них, в основному у віці від 40 до 60 років, скаржилися на біль у місці уколу.

113 скаржилися на слабкість, 97 - на головний біль, 76 - мали легку алергічну реакцію, 71 - на почервоніння і запалення в місці уколу, 51 - на складнощі з пересуванням, 7 - на нудоту і блювоту.

У МОЗ зазначають, що у громадян немає причин для хвилювання, бо такі побічні ефекти можливі.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі

Щеплення в Ізраїлі проводять вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech і її американським партнером - компанією Pfizer. Вакцинацію розпочали 19 грудня 2020 року.

Нетаньяху заявив, що метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона ізраїльтян. На думку прем'єра, досягнення цієї позначки дозволить зупинити епідемію COVID-19 в країні.

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Автор: УНІАН