Разом з тим у Європі ж все активніше обговорюють так звані імунні паспорти: документи про щеплення від коронавірусу, без яких подорожувати буде неможливо.

ЄС розсварився з фармконцерном AstraZeneca, бо шведсько-британський концерн заявив, що надасть країнам Євросоюзу вполовину менше доз, ніж домовлялися.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Британці зареєстрували цю вакцину раніше, ніж Євросоюз і у Об`єднаному Королівстві нею щеплюють людей активно та без збоїв: щодня по півмільйона осіб.

На центр масової вакцинації перетворили навіть старовинний собор у місті Солсбері, який фігурував у справі про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Щоб вакцинація проходила швидше, в Британії навіть залучають волонтерів – вчать їх робити уколи під час коротких курсів надання першої допомоги.

Вакцина від коронавірусу у великому дефіциті, за неї у світі йде жорстка боротьба. І це наочно показує випадок із концерном AstraZeneca. Понад 3 сотень мільйонів євро заплатив Євросоюз концерну на етапі розробки вакцини і навіть за таких умов не доотримає препарат.

AstraZeneca – британсько-шведський концерн і цікаво, що у Великобританію препарат постачають за графіком. Від проблем із поставками від AstraZeneca особливо постраждають східні та південні країни ЄС, бо цю вакцину – на відміну від препаратів від Pfizer/BioNTech або Moderna, не потрібно зберігати при дуже низьких температурах.

У Брюсселі таким зривом домовленостей надзвичайно обурені.

«ЄС профінансувало винайдення вакцини і хоче бачити адекватну відповідь. ЄС хоче чітко знати, скільки доз вакцин AstraZeneca вже виробила загалом і куди саме вони були поставлені», - заявив єврокомісар з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Загалом старт вакцинації в ЄС проходить не надто швидко, бо вакцина в дефіциті. Не встигає постачати препарат і концерт Pfizer/BioNTech. Були затримки із поставкою в Німеччину, Румунія та Польща поки отримали половину очікуваної партії, Італія не дорахувалася 30 відсотків доз. У компанії пояснюють це розбудовою виробничого цеху у Бельгії, саме там і виробляють вакцину для Європи.

А тим часом Європа планує ввести стандартний документ про вакцинацію. Він має бути однаковий в усіх країнах ЄС. Такий сертифікат про щеплення від коронавірусу запропонувала Греція і вже навіть розробила форму. Греки, як і інші країни в Європі, залежні від туризму, заявляють – із підтвердженням про щеплення люди мають вільно подорожувати. Утім, більшість країн ЄС наполягають – вакцинація має бути добровільна і не надавати пільги.

Чи отримають європейці після щеплення свободу від локдаунів та обмежень – передбачити поки рано, оскільки вакцини замало, а також не вивчено, скільки зберігається імунітет після вакцинації і чи не можуть вакциновані переносити вірус іншим.

На тлі цього виробники вакцини Moderna поділилися хорошою новиною – там заявили, що препарат однаково добре захищає і від мутованих штамів коронавірусів. Ліцензію в Європі вакцина від Moderna отримала на початку цього року.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН