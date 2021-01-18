Вчені кажуть, що китайська вакцина все ж може скоротити кількість тяжких випадків COVID-19, особливо в країнах, де пандемія на підйомі.

Довгоочікувані дані про ефективність головної вакцини Китаю від COVID-19 зіштовхнулися з певним розчаруванням й спантеличенням. Але вчені кажуть, що вона все одно може допомогти зменшити кількість смертей від хвороби.

Про це пише Nature. Дослідники в Бразилії повідомили, що препарат CoronaVac, розроблена пекінською компанією Sinovac, на 50,4% ефективний в недопущенні тяжких і помірних випадків COVID-19. І це значно менший показник, ніж у кількох інших передових вакцин з ефективністю на рівні 90%. Також нові цифри CoronaVac нижчі, ніж ті, які були зафіксовані під час попередніх випробувань препарату в Туреччині й Індонезії. Навіть в Бразилії раніше повідомляли дещо вищі показники.

Читайте такожЕрдоган щепився вакциною від COVID-19, яку закуповує УкраїнаКоманда дослідників з Інституту Бутантан в Сан-Паулу заявили 7 січня, що ефективність китайської вакцини у запобіганні початку COVID-19 була на рівні 78%. Однак, пізніше вони пояснили, що цифра була заснована на вузькому критерії, який стосувався людей з потребою в медичному догляді.

Нові дані про ефективність препарату Sinovac ще не перевірені. Але навіть якщо вони підтвердяться, вакцина все одно може допомогти країнам, які страждають від тяжкої хвилі пандемії, - кажуть дослідники. І Бразилія серед таких країн.

"Коли є громади в повному відчаї, у яких немає іншого вибору, добре мати такі щеплення", - сказала Хільда Бастіан, яка вивчає доказову медицину в Університеті Бонда в Австралії.

Під час бразильських випробувань вакцини з Китаю вчені зафіксували 252 випадки COVID-19: 167 у людей, які отримували плацебо, і ще 85 у вакцинованих. Всього у випробуваннях брали участь 9200 працівників медичних закладів. Жоден з пацієнтів, які отримали китайську вакцину, не був госпіталізований з тяжкою формою COVID-19. За словами експерта з вакцин з Педіатричної клініки Філадельфії Пола Оффіта, якщо ці дані підтвердяться, китайський препарат може допомогти приборкати коронавірус будь-якій країні.

Різні дані

Бразильські дані важливі для Туреччини, яка нещодавно почала процес вакцинації мільйонів людей препаратом від SinoVac. Про це виданню сказав клінічний дослідник інфекційних захворювань з Медичної школи університету Хачеттепе Мурат Акова. Він керував випробуванням китайського препарату в Туреччині. За словами Акова, бразильські дані з'явилися з запізненням. Тому Анкара покладалася на власні, коли приймала рішення щодо схвалення вакцини.

Читайте такожPfizer тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу в ЄвропуВ грудні турецькі випробування показали, що CoronaVac ефективна на 91,25% у недопущенні початку захворювання на COVID-19 з симптомами. Такий висновок вчені зробили спираючись на факт, що під час випробувань хвороба почалася лише у 29 зі 1322 добровольців. Акова визнає, що бразильські дані про китайський розчаровують на тлі випробувань вакцин від Pfizer–BioNTech і Moderna, які встановили їхню ефективність на рівні вище 90%. Але CoronaVac все одно принесе користь Туреччині, оскільки вона не допустить початку більшості тяжких випадків COVID-19.

Індонезія теж схвалила CoronaVac і почала програму вакцинації 13 січня. Тут результати випробувань показали, що препарат ефективно запобігає початку хвороби з симптомами у 65,3% випадків. Такий висновок вчені зробили на основі факту, що лише у 25 із 1600 учасників випробувань почався COVID-19.

Вчені пояснюють, що змішані результати китайської вакцини не дивують. Адже її випробування проводилися у відносно невеликих групах. Змішані дані були зафіксовані також під час випробування вакцини, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

"Якщо ви розробили вакцину з дуже високою ефективністю, то не потрібна велика кількість цифр, щоб отримати чітку картинку. Але коли не все так просто, знадобиться більше даних, щоб зрозуміти процеси", - сказала Бастіан.

Читайте такожБританські вчені припускають, що люди, які перехворіли на COVID-19, можуть передавати його іншимДослідники, які проводили випробування китайської вакцини в Бразилії, кажуть, що нижча ефективність у порівнянні з іншими препаратами може бути пов'язана з тим, що два уколи робилися з перервою в два тижні. Це означає, що часу для досягнення пікового імунітету, можливо, було не достатньо. Вони також зауважили, що до їхнього дослідження були залучені лише медики, які більше контактують з коронавірусом, ретельніше повідомляють про симптоми й проводять тести. Таким чином, було ідентифіковано більше м'яких випадків зараження, ніж під час випробувань в Індонезії й Туреччині.

Інші переваги

Вакцина CoronaVac, яка використовує неактивну версію коронавірусу SARS-CoV-2, щоб спровокувати імунну реакцію, може стати більш популярною. Адже, як зауважив біостатистик з Університету Південної Австралії Адріан Естермен, препарат від Pfizer–BioNTech потрібно зберігати при температурі 70 градусів нижче нуля за Цельсієм. А китайська вакцина лишається стабільною в звичайному холодильнику і її легше доставляти.

Доступні наразі дані вказують, що китайська вакцина безпечна. Лише в кількох добровольців з'явилися м'які симптоми на зразок головного болю.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, у даний час на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Переклад: Лесь Димань