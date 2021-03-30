Москва постійно говорить про препарат проти COVID-19 як про перемогу своїх вчених, але її програма імунізації залежить від міжнародної торгівлі.

Росія під фанфари оголосила про прибуття партії вакцини "Спутник V" в країни Латинської Америки й Африки, а також деякі країни Європи. У Москві називають російський препарат рішенням світової проблеми нестачі доз.

Але там замовчують той факт, що Росія й сама імпортує вакцину, - пише New York Times. Російський уряд віддав виробництво "Спутник V" підряднику з Південної Кореї, який вже відправляє дози назад в РФ. Це ж саме скоро буде робити компанія з Індії.

Читайте такожУ ЄС дивуються, чому Кремль пропонує іншим країнам свою вакцину, якщо ще не щепив росіянМасштаби імпорту неможливо оцінити через угоди про нерозголошення. Але цей процес вже підриває певні твердження Росії, яка намагається гордо позувати як експортер вакцини нужденним країнам в розпал пандемії коронавірусу. Імпорт, який стане ще більш масштабним у найближчі тижні й місяці, може допомогти Росії вирішити проблему з надто повільною вакцинацією вдома. Крім того, це ще раз доводить, що навіть країни, вчені яких змогли розробити препарат від COVID-19, сильно залежать від міжнародної торгівлі.

Минулої осені російські чиновники говорили про те, що іноземні виробники можуть задовольнити якусь частину внутрішнього попиту. Але після того вони мовчали про імпорт продукту, який вихваляли як тріумф російських вчених. Виробництво доз в Росії - це зовсім інша історія.

В грудні Москва прийняла два вантажних літака з дозами "Спутник V", вироблених компанією GL Rapha у Південній Кореї. У найближчі дні відбудеться ще одна доставка. Індійські дипломати розповіли New York Times, що компанії з їхньої країни теж будуть експортувати в Росію вакцину, яку розробили російські ж вчені.

"Ми маємо справу з перспективою посилення співпраці в галузі вакцин. Ми передбачаємо широке використання "Спутник V" в Індії завдяки індійським виробничим можливостям, а також в Росії й усьому світі", - сказав посол Індії в РФ Шрі Варма в січні.

Росія уклала чотири угоди про виробництво в Індії. Одна з них - з компанією Virchow Biotech у місті Гайдарабад. Минулого тижня компанія підписала угоду з Російським фондом прямих інвестицій про виробництво 200 мільйонів доз "Спутник V". Запуск виробництва в РФ не відбувся своєчасно. Тому що місцеві компанії не змогли швидко отримати необхідне біотехнологічне обладнання з Китаю.

Читайте такожNew York Times: Після року життя з COVID-19 ніхто досі не знає, як запобігти новій пандеміїНе відомо, наскільки велику роль імпорт доз зіграє в порятунку життів. Але він понижує становище Росії у так званій "вакцинній геополітиці". Вона виступає імпортером, а не експортером вакцин. Москва ж вирішила вдавати, ніби вона належить до клубу тих, хто продає дози. "Вакцина для всього людства", - проголошує сайт, присвячений "Спутник V". Державні ЗМІ приділяють величезну увагу навіть відносно невеликим поставкам десятків чи сотень тисяч доз в інші країни.

"Спутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Спутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Спутник V" проти COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань