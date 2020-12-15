Туреччина має намір провести термінові закупівлі китайської вакцини від COVID-19.
Читайте такожУ США зробили перше щеплення від коронавірусуПро це повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу в телефонній бесіді з главою МЗС Китаю Ван І.
"Чавушоглу заявив, що турецька сторона вважає китайську вакцину безпечною та ефективною, вже оголосила, що зробить термінові закупівлі у Китаю, готова посилити співпрацю з Китаєм з цього питання»,— повідомляється на сайті МЗС КНР, передає «РИА Новости».
Китайська вакцина від коронавірусу
У Китаї створенням вакцини від коронавірусу займається компанія SinoVac. Розробку почали в січні. Препарат вже почав третю стадію клінічних випробувань в Бразилії, Індонезії та Туреччині. Індонезійська державна фармацевтична компанія Bio Farma оцінила ефективність китайської вакцини в 97%.
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