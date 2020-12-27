У Польщі почалася вакцинація від коронавірусу / фото REUTERS

У Польщі, яка сьогодні разом з усіма країнами Євросоюзу починає масову вакцинацію від коронавірусу, перше щеплення зробили медикам.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте такожІталійські медики отримали щеплення від коронавірусу (фоторепортаж)Першою у Польщі вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську. Наступним вакцину отримав директор госпіталю, далі - ще декілька медиків. 

Шпиталь МВС Польщі отримав 75 ампул із вакциною, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб, оскільки одна доза ділиться на дози для п'яти осіб. 

Слідом за медиками у Польщі вакцинують персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек, працівників медуніверситетів та їхніх студентів, а також людей похилого віку, працівників поліції та вчителів. Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною. 

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

  • Сьогодні в Євросоюзі стартувала вакцинація від коронавірусу. Щеплення проти COVID-19 громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.
  • Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, що до кінця року на заводі Pfizer в Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.
  • Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.
  • До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського Союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

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Автор: Аліна Вишневська