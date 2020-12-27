Щеплення проти коронавірусу розпочали зі шпиталю МВС у Польщі.

У Польщі, яка сьогодні разом з усіма країнами Євросоюзу починає масову вакцинацію від коронавірусу, перше щеплення зробили медикам.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте такожІталійські медики отримали щеплення від коронавірусу (фоторепортаж)Першою у Польщі вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську. Наступним вакцину отримав директор госпіталю, далі - ще декілька медиків.

Шпиталь МВС Польщі отримав 75 ампул із вакциною, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб, оскільки одна доза ділиться на дози для п'яти осіб.

Слідом за медиками у Польщі вакцинують персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек, працівників медуніверситетів та їхніх студентів, а також людей похилого віку, працівників поліції та вчителів. Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Сьогодні в Євросоюзі стартувала вакцинація від коронавірусу. Щеплення проти COVID-19 громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.

Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, що до кінця року на заводі Pfizer в Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.

Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського Союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська