Влада Пекіну обмежила в'їзд до міста через спалах коронавірусу у Китаї

Обмеження стосується осіб, які подорожували або проживають на території районів середнього та високого епідемічного ризику, а також інфікованих або тих, хто контактував з ними.

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