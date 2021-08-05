Влада Пекіну обмежила в'їзд до міста через спалах коронавірусної інфекції на території Китаю.
Про це повідомляє посольство України у Китаї.
"У зв’язку з нещодавнім спалахом коронавірусної інфекції COVID-19 в Китаї та його подальшим розповсюдженням країною, влада Пекіну ввела обмеження на в’їзд до міста для осіб, які мають жовтий або червоний "Код здоров’я". Такий код отримують певні категорії громадян: інфіковані, ті, які контактували з інфікованими, а також особи, які подорожували або проживають на території районів середнього та високого епідемічного ризику", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим, оскільки інформація швидко оновлюється, під час планування подорожі до Пекіну посольство радить заздалегідь перевіряти "Код здоров’я" та виконувати пов’язані з проведенням протиепідемічних заходів розпорядження місцевої влади.