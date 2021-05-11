У світі спостерігається зниження кількості випадків інфікування COVID-19 та смертності від цієї хвороби.
Читайте такожВООЗ назвала кількість країн, які досі не отримали вакцини від коронавірусуПро це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Reuters.
Зазначається, що зменшення кількості заражень спостерігається в більшості регіонів, включаючи Америку і Європу – це два регіони, що постраждали від пандемії найбільше.
Водночас, гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус констатував, що це "неприпустимо високе плато".
"Але це неприпустимо високе плато: на минулому тижні було зареєстровано понад 5,4 млн випадків COVID-19 і майже 90 тис. смертей", заявив Гебреєсус.
Коронавірус у світі
Станом на 11 травня у світі виявили 159,5 млн випадків COVID-19, найбільше у США, Індії та Бразилії. Померли 3,3 млн людей.
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