Зазначається, що зменшення кількості заражень спостерігається в більшості регіонів світу.

У світі спостерігається зниження кількості випадків інфікування COVID-19 та смертності від цієї хвороби.

Читайте такожВООЗ назвала кількість країн, які досі не отримали вакцини від коронавірусуПро це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Reuters.

Зазначається, що зменшення кількості заражень спостерігається в більшості регіонів, включаючи Америку і Європу – це два регіони, що постраждали від пандемії найбільше.

Водночас, гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус констатував, що це "неприпустимо високе плато".

"Але це неприпустимо високе плато: на минулому тижні було зареєстровано понад 5,4 млн випадків COVID-19 і майже 90 тис. смертей", заявив Гебреєсус.

Коронавірус у світі

Станом на 11 травня у світі виявили 159,5 млн випадків COVID-19, найбільше у США, Індії та Бразилії. Померли 3,3 млн людей.

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Автор: Ірина Погоріла