Також рекомендується завжди носити маску в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує носити захисну маску всередині і поза приміщеннями, в тому числі в магазинах, школах і на роботі, якщо немає можливості дотримання дистанції як мінімум 1 м.

Читайте такожВ ООН припустили, що пандемія може стерти 20 років прогресу в боротьбі з ВІЛТакож рекомендується завжди носити маску в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання. Рекомендація поширюється на дорослих і дітей старше 12 років, дітям до п'яти років носити маску не рекомендується. Для вікової категорії від шести до 11 років рішення про використання маски потрібно приймати з урахуванням ситуації з коронавірусом в конкретній місцевості і вміння дитини правильно використовувати маску, також потрібно забезпечити нагляд з боку дорослих, передає ТАСС.

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН