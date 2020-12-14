Прем'єр Есватіні отримав позитивний тест на коронавірус місяць тому.

Прем'єр-міністр африканської держави Есватіні Амброуз Дламіні помер через чотири тижні після того, як отримав позитивний тест на коронавірус.

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Про це повідомляє BBC, посилаючись на повідомлення уряду Есватіні. 52-річний політик помер у лікарні в ПАР. Причина смерті офіційно не називається, але Дламіні нещодавно госпіталізували до лікарні з коронавірусною хворобою.

Прем'єр Есватіні повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 16 листопада. За його словами, хвороба протікала безсимптомно і він відчував себе добре. Проте 1 грудня Уряд повідомив про госпіталізацію політика.

Королівство Есватіні - невелика південноафриканська країна, до 2018 року була відома як Свазіленд. У ній живе близько мільйона людей, при цьому офіційно влада королівства підтвердила 6768 випадків коронавірусу і 127 смертей.

Відзначається, що Дламіні – один з декількох світових лідерів, що захворіли коронавірусом. Хворобу перенесли, зокрема, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Бразилії Жаір Болсонару. Проте, раніше підтверджених випадків смерті чинних світових лідерів від коронавірусу не було.

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Автор: Дмитро Захаров