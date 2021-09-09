На саміті планують обговорити координацію зусиль з боротьби з COVID-19. Зокрема, виробництво і поширення вакцин.

Влада США хоче влаштувати міжнародний саміт по боротьбі з коронавірусом.

Як повідомила газета Politico з посиланням на джерела, деякі країни вже повідомлені про ці плани.

Захід планується приурочити до засідань Генеральної Асамблеї ООН, які повинні відбутися за тиждень до кінця вересня, йдеться в повідомленні.

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Співрозмовники газети розповіли про ідею обговорити на саміті координацію зусиль з боротьби COVID-19. Зокрема, виробництво і поширення вакцин, постачання кисню у бідні країни і можливість спільних досліджень і розробок, передає kommersant.

Коронавірус у світі

Про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила в кінці грудня 2019 року. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу. Він передається від людини до людини, інкубаційний період становить від 2 до 12 діб.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що поширення нового коронавірусу досягло стадії пандемії.

З початку пандемії у світі зареєстровано 221,9 млн випадків коронавірусу. Добовий приріст числа хворих перевищує 800 тис. померли за весь час 4,5 млн осіб. За кількістю інфікованих перше місце в світі займають США.

На думку ВООЗ, світ вийшов на плато по захворюваності.

Автор: Ірина Погоріла