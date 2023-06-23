Паперовий рецепт діятиме тільки на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і там, де ведуться активні бойові дії.

З 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повідомляє прес-служба уряду в Телеграм-каналі.

"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "Доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається", - йдеться у повідомленні.

При цьому, паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.

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Разом з тим, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Програма "Доступні ліки" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, "Доступні ліки" — урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.

З початку 2023 року "Доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. Це пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

За період повномасштабної війни (з березня 2022 р. по червень 2023 р.) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".

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