На Харківщині Audi врізався у фуру і загорівся, загинули чотири людини (фото)

Загинули водій та три пасажири іномарки - жінки 31, 50, 66 років.

У Харківській області внаслідок зіткнення легковика та фури загинуло чотири людини, ще одна людина отримала травми.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 16 лютого, о 9:16 на 532 кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський неподалік селища Кам’яна Яруга в Чугуївському районі.

Читайте такожУ Києві авто врізалося у відбійник і з 10-метрової висоти впало на пішохідний перехід, є поранені (фото)За попередніми даними, 52-річний водій фури зупинив свій автомобіль на узбіччі та здійснював ремонт. У цей час в нього в’їхав автомобіль Audi. Після цього сталося загоряння іномарки.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир Audi, 39-річний мешканець міста Ізюм. Він госпіталізований до харківської лікарні. Загинули водій та три пасажири іномарки - жінки 31, 50, 66 років. Особа водія зараз встановлюється.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські Харківщини встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше в Одеській області у ДТП постраждала 3-річна дитина, 3 людини померли в реанімації.