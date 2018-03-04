На Житомирщині судитимуть двох зловмисників, які заволоділи майном підприємства вартістю понад 13 мільйонів

Вони також намагались заволодіти підприємством у Полтавській області.

На Житомирщині судитимуть двох зловмисників, які заволоділи майном підприємства загальною вартістю понад 13 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Напередодні, 3 березня, обласною прокуратурою було направлено до суду обвинувальний акт щодо двох жителів міста Харкова, які вчинили дії, направлені на протиправне заволодіння майном двох підприємств, одне з яких розташоване в Житомирській області, інше – у Полтавській.

Зокрема, осіб обвинувачують у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (вчинення закінченого замаху на протиправне заволодіння, а також заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів підприємства із заподіянням великої шкоди; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом).

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Установлено, що зловмисники протягом 2015-2016 років використали підроблені документи та печатки підприємства, розташованого у Житомирській області. Цим самим вони незаконно заволоділи його нерухомим майном вартістю понад 13 мільйонів гривень.

Окрім того, вони намагалися протиправно заволодіти частками засновників підприємства у Полтавській області, з метою подальшого відчуження його майна, балансова вартість якого перевищує 20 млн грн.

Факти рейдерських дій зловмисників викрили правоохоронці.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Черняхівського районного суду Житомирської області для розгляду по суті. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.