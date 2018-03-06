З’явилося відео, як машини кортежу Порошенка байдуже проїжджають повз збитого пенсіонера

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню.

В мережі оприлюднено повне відео ДТП за участю кортежу президента України Петра Порошенка.

Камери зафіксували, як після ДТП інші машини кортежу президента байдуже проїжджають повз збитого 88-річного пенсіонера.

Відео: Страна.юа

Сьогодні у Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

Як зауважили в поліції, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

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За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню.

Прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що це був автомобіль із кортежу глави держави. "Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", - написав його речник.

Крім того, "Київ Оперативний" повідомив, що ДТП сталася близько 11.45. "Президентський кортеж збив літнього чоловіка. Автомобіль, який скоїв ДТП, залишився на місці події. Машини кортежу продовжили рух. На капоті машини є вм'ятина. Як кажуть свідки, на місці ДТП працював регулювальник. А дідусь біг з кульком з магазину на заборонний сигнал. У той же час, кортеж рухався з такою швидкістю, що дідуся після удару відкинуло на пару метрів. Швидкість, з якою рухався автомобіль, була не менше 80 км/год", - йдеться у повідомленні.